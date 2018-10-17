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Эдуард Лимонов попал в больницу
Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

 СБУ подозревает замглавы внешней разведки Сергея Семочко в госизмене

СБУ подозревает замглавы внешней разведки Сергея Семочко в госизмене
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1:22   17 Октября 2018
Весь мир

Трамп рассматривает Науэрт в качестве постпреда США при ООН

Трамп рассматривает Науэрт в качестве постпреда США при ООН

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает кандидатуру официального представителя Госдепа Хезер Науэрт на должность постпреда США при ООН. 

Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники в администрации США. Сама Нуэрт и представители Белого дома не стали комментировать данную информацию.

Ранее президент США заявил, что найдет «фантастическую» замену Никки Хейли, которая покидает пост постоянного представителя страны при ООН. Он заявил, что рассматривает пять кандидатур.

Ранее Хейли заявила, что с января следующего года уйдет с должности американского постпреда при ООН.

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Автор: Олег Королев
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