Депутат предложил обязать чиновников отчитываться об операциях с биткоинами

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предлагает обязать чиновников отчитываться о доходах, полученных от операций с криптовалютами.

В интервью ФАН парламентарий сообщил, что благодаря криптовалютам у коррупционеров появилась возможность скрывать доход. По его мнению, когда в следующий раз у «какого-нибудь» губернатора найдут миллиард, то чиновник заявит, что якобы заработал их на перепродаже криптовалюты.

Власов предлагает изменить федеральные законы, которые обязывают лиц, занимающих определенные должности, декларировать доходы, полученные в том числе в криптовалютах и в результате операций с ними. По его словам, это будет большой пакет поправок, которые будут вноситься в различные законы.

Также депутат сравнил сравнил современный оборот криптовалют с отмыванием денег при помощи произведений искусства.

Власов в интервью ФАН также сообщил, что в ближайшее время обсудит пакет с с президиумом фракции ЛДПР в Госдуме. После этого он рассмотрит варианты с внесением поправок на обсуждение в Госдуму или их предложение в письме для правительства.