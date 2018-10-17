Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

Проходящие на Украине учения «Чистое небо - 2018», на которых разбился истребитель Су-27, не относятся к маневрам Североатлантического альянса. Об этом сообщил РИА «Новости» чиновник в альянсе.

Ранее Генштаб ВС Украины заявил, что в Винницкой области произошло крушение учебно-боевого истребителя Су-27УБ. ВВС США сообщили, что американский военный стал участником инцидента с самолетом на Украине.

Чиновник НАТО рассказал агентству, что маневры «Чистое небо» является американо-украинским, и поэтому не относится альянсу. Информацию относительно инцидента он порекомендовал получать у ВВС США и европейского командования.

На Украине с 8 по 19 октября проходят многонациональные авиаучения «Чистое небо — 2018», в которых участвуют военные из ряда стран НАТО.