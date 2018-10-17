Союзники США в Сирии удерживают около 700 бовиков

Сотни боевиков удерживаются в Сирии союзными США формированиями, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд..

Во время выступления на конференции в Вашингтоне он сообщил, что на текущий момент речь идет о 700 боевиках из более чем 40 стран. Данфорд призвал судить боевиков в тех странах, откуда они приехали в САР.

Военный ответил, что прогресс в возвращении боевиков домой для уголовного преследования задерживается политическими осложнениями и недостатком юридических обоснований для их ареста. Данфорд подчеркнул, что необходимо найти путь к тому, чтобы решить данный вопрос и помешать задержанным возглавить группировки в будущем.

По его словам, число боевиков из других стран, которые едут в Сирию, удалось сократить до сотни в месяц.