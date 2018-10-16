Новые объекты для войск и техники НАТО открылись в Эстонии

Построенные на средства США новые объекты, которые предназначаются для приема и обслуживания дислоцированных в Эстонии войск и техники НАТО, во вторник открытылись на авиабазе Эмари, расположенной под Таллином.

Об этом сообщает пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.

Глава Министерства обороны страны Юри Луйка заявил, что объекты, среди которых еще один ангар, штабное здание и перрон для взрывоопасных грузов, возводились на эстонской территории в рамках программы Соединенных Штатов по так называемым мерам сдерживания в Европе (EDI). Этот проект обошелся примерно в 15 миллионов долларов.