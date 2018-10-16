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22:33   16 Октября 2018
Россия

Братья Кокорины принесли извинения Паку и предложили пойти на мировое

Братья Кокорины принесли извинения Паку и предложили пойти на мировое

Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов рассказал об очной ставке с потерпевшими Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает Sport24.

Как пишет портал со слов юриста, все стороны дали показания. Теперь защита ждет выводов следствия.

«Александр и Кирилл принесли извинения и раскаялись в содеянном. Все это было очень корректно. Стороны поняли друг друга», — рассказал Попов.

Адвокат уточнил, что апелляция об избрании меры пресечения будет рассмотрена 19 октября. По его словам, пока неизвестно, какую статью предъявит братьям. Пока они только подозреваемые.

При этом он отметил, что о примирении речь поднималась. Кокорины принесли извинения и ждут соответствующей реакции.

«Руки друг другу не пожали», — добавил Попов.

11 октября Кокорины и футболист «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря. Их подозревают в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #мамаев #кокорин #общество #пак

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