СБУ подозревает замглавы внешней разведки Сергея Семочко в госизмене

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении заместителя главы внешней разведки в составе этого же ведомства Сергея Семочко после публикации материалов журналистского расследования.

Как сообщила пресс-служба СБУ в Facebook, во вторник было опубликовано расследование программы «Наши деньги с Денисом Бигусом», где журналисты заподозрили разведчика в вымогательстве и получении денег за поставку в страну американских препаратов для гемодиализа. Также журналисты обратили внимание, что семья Семочко владеет большим количеством имущества, заподозрив, что его размер не соответствуют их доходам. Кроме того, они выяснили, что родственники фигуранта расследования имеют российское гражданство.

В сообщении СБУ также отмечается, что правоохранители намерены привлечь журналиста Бигуса и его коллег к изучению изложенных в расследовании фактов.