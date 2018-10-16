Трамп обсудил с принцем Саудовской Аравии исчезновение журналиста

Американский глава Дональд Трамп во вторник побеседовал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, который заверил американского лидера, что расследует исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Турции и «ответы появятся скоро».

Об этом глава Белого дома написал в Twitter. По словам Трампа, саудовский принц был во время звонка рядом с главой Госдепартамента США Майком Помпео и заявил американскому лидеру, что он уже дал старт расследованию пропажи журналиста. Он также пообещал всесторонне и полно исследовать этот вопрос, отметил Трамп. Принц, отметил президент США, полностью отрицаю какую-либо осведомленность по данной ситуации.