При падении Су-27 пилот пытался отвести его в поле — очевидцы

Местная жительница рассказала украинскому порталу «20 хвилин» подробности крушения истребителя Су-27 в Винницкой области Украины.

По словам жительницы села Уланов Хмельницкого района Марии, сначала она услышала гул и свист, а затем увидела, как в поле за деревней поднимается дым. Она видела, как сразу после крушения на место выехали местные пожарные. Затем туда же, в сторону, откуда валил дым, поехала еще одна машина спасательных служб, но без сирен. Следом ехала полиция.

Мария рассказала также, что при падении самолет крутился. Местные жители полагают, что пилот старался увести истребитель в поле.

Ранее во вторник стало известно, что на проходящих на Украине учениях «Чистое небо — 2018» разбился истребитель Су-27. При крушении погибли американский и украинский пилоты.

Позднее военная прокуратура Украины удалила из текста сообщения информацию о гражданстве военнослужащих, а ВВС США подтвердили, что американский военнослужащий «стал участником инцидента», но не уточнили, остался ли он в живых.

Также СМИ сообщали, что незадолго до инцидента на учениях разыгрывался бой между Су-27 и F-15. За счет лучшей маневренности Су-27 этот условный бой выиграл.

Многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель Су-27 разработан в ОКБ Сухого. Первый полет на нем был совершен в 1977 году. Серийное производство истребителя началось в 1982 году в Комсомольске-на-Амуре. В 1984-м истребитель поступил на вооружение Советской армии.