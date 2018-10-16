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Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

 СБУ подозревает замглавы внешней разведки Сергея Семочко в госизмене

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21:57   16 Октября 2018
Россия

Депутаты рассмотрят проект закона об информировании о вреде употребления алкоголя

Депутаты рассмотрят проект закона об информировании о вреде употребления алкоголя

В Государственную думу внесен на рассмотрение проект закона об информировании о вреде употребления алкоголя.

Соответствующая информация появилась в электронной базе данных нижней палаты парламента. Законодательная инициатива внесена в Госдуму РФ депутатом от ЛДПР Владимиром Сысоевым.

Проект предполагает обязательное размещение рисунков, демонстрирующих тяжелые социальные последствия после употребления спиртного. Отмечается, что такие меры предлагаются исключительно для спиртных напитков (напитки, произведенные с использованием спирта).

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Автор: Алла Ларионова
#госдума #законопроект #алкоголь

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