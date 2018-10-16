Депутаты рассмотрят проект закона об информировании о вреде употребления алкоголя

В Государственную думу внесен на рассмотрение проект закона об информировании о вреде употребления алкоголя.

Соответствующая информация появилась в электронной базе данных нижней палаты парламента. Законодательная инициатива внесена в Госдуму РФ депутатом от ЛДПР Владимиром Сысоевым.

Проект предполагает обязательное размещение рисунков, демонстрирующих тяжелые социальные последствия после употребления спиртного. Отмечается, что такие меры предлагаются исключительно для спиртных напитков (напитки, произведенные с использованием спирта).