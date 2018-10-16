МГУ занял шестое место в рейтинге вузов стран БРИКС

Московский государственный университет имени М. Ломоносова стал лучшим российским вузом в рейтинге образовательных учреждений стран БРИКС по версии аналитической компании Quacquarelli Symonds (QS), заняв шестое место. Об этом сообщили в пресс-службе проекта 5-100.

QS выпустила ежегодный рейтинг университетов стран БРИКС на 2019 год. МГУ стал лучшим университетом рейтинга за пределами Китая. Первые пять мест принадлежат китайским вузам. Всего же в список вошли 113 университетов Поднебесной.

Из 24 российских вузов, попавших в топ-100 рейтинга, 15 — участники проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов 5-100.