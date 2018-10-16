Мы в соц.сетях:
Депутат предложил обязать чиновников отчитываться об операциях с биткоинами

Депутат предложил обязать чиновников отчитываться об операциях с биткоинами

 Эдуард Лимонов попал в больницу

Эдуард Лимонов попал в больницу
Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

 СБУ подозревает замглавы внешней разведки Сергея Семочко в госизмене

СБУ подозревает замглавы внешней разведки Сергея Семочко в госизмене
Помощник госсекретаря США посетит Украину для обсуждения борьбы с коррупцией

Помощник госсекретаря США посетит Украину для обсуждения борьбы с коррупцией

 Помпео рассказал об итогах обсуждения дела Хашогги с саудовским королем

Помпео рассказал об итогах обсуждения дела Хашогги с саудовским королем
Депутат предложил обязать чиновников отчитываться об операциях с биткоинами

Депутат предложил обязать чиновников отчитываться об операциях с биткоинами

 Эдуард Лимонов попал в больницу

Эдуард Лимонов попал в больницу
Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

 СБУ подозревает замглавы внешней разведки Сергея Семочко в госизмене

СБУ подозревает замглавы внешней разведки Сергея Семочко в госизмене
Помощник госсекретаря США посетит Украину для обсуждения борьбы с коррупцией

Помощник госсекретаря США посетит Украину для обсуждения борьбы с коррупцией

 Помпео рассказал об итогах обсуждения дела Хашогги с саудовским королем

Помпео рассказал об итогах обсуждения дела Хашогги с саудовским королем
21:30   16 Октября 2018
Весь мир

МГУ занял шестое место в рейтинге вузов стран БРИКС

МГУ занял шестое место в рейтинге вузов стран БРИКС

Московский государственный университет имени М. Ломоносова стал лучшим российским вузом в рейтинге образовательных учреждений стран БРИКС по версии аналитической компании Quacquarelli Symonds (QS), заняв шестое место. Об этом сообщили в пресс-службе проекта 5-100.

QS выпустила ежегодный рейтинг университетов стран БРИКС на 2019 год. МГУ стал лучшим университетом рейтинга за пределами Китая. Первые пять мест принадлежат китайским вузам. Всего же в список вошли 113 университетов Поднебесной.

Из 24 российских вузов, попавших в топ-100 рейтинга, 15 — участники проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов 5-100.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#общество #весь мир #образование #мгу #брикс #qs

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...