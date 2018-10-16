Вашингтон ввел санкции против 20 иранских компаний

Департамент казначейства США объявил о введении ограничительных мер в отношении 20 иранских компаний и финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В список попали несколько банков, инвестиционных компаний, металлургические предприятия. В департаменте пояснили, что санкции вводятся из-за того, что фигуранты списка оказывают финансовое содействие ополчению Басидж, которое контролируется Корпусом стражей исламской революции. В сообщении отмечается, что они предоставляют финансовую инфраструктуру Басиджу для вербовки и обучения несовершеннолетних, которых принуждают к боевым действиям указаниям из КСИР.