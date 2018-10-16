Новый план США по Сирии включает возможные санкции против РФ и Ирана — Белый дом

В Белом доме разрабатывается новая стратегия США по Сирии, предусматривающая, в частности, введение санкций в отношении компаний из России и Ирана, участвующих в восстановлении страны. Об этом сообщил телеканал CNBC News, ссылаясь на источники, знакомые со стратегией.

Как отмечает телеканал, новая стратегия во многом сосредоточена на мерах по вытеснению из Сирии Ирана и дружественных ему сил. При этом источники отмечают, что стратегией не предусматривается прямое нападение США на иранские силы в САР и их союзников. Вашингтон, по данным CNBC News, намерен ограничиться политическими и дипломатическими усилиями, которые будут направлены на финансовое давление на Тегеран.

В частности, Вашингтон планируют не выделять помощь на восстановление тех районов страны, в которых присутствуют российские и иранские войска, а также ввести санкции против компаний из этих стран, работающих в Сирии.

Также источники телеканала утверждают, что в новый план не включен пункт об отстранении от власти президента САР Башара Асада. Однако при этом авторы документа настаивают, что у нового правительства страны не должно быть тесных связей с Тегераном.