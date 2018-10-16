Путин и ас-Сиси прогулялись по Сочи и пообщались с отдыхающими

Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси совершили прогулку по набережной в городе Сочи, где пообщались с российскими туристами. После этого отправились на ужин в ресторан «Высота 5642».

Первым на встречу приехал глава Российской Федерации, который около пяти минут подождал коллегу на свежем воздухе. Его египетский коллега, прибыв на место, тепло поприветствовал Путина, который предложил ас-Сиси прогуляться по городу.

Во время прогулки российский президент поинтересовался у главы Египта, нравится ли ему погода на российском курорте, и, судя по всему, был удовлетворен ответом ас-Сиси. Вечером во вторник в Сочи 18 градусов тепла по Цельсию.