Генконсул Саудовской Аравии в Турции вылетел на родину на фоне дела Хашогги

Глава генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль Утейби покинул Турцию на фоне скандала с исчезнувшим оппозиционным журналистом Джамалем Хашогги. Об этом сообщил телеканал NTV.

По данным телеканала, дипломат вылетел в 17​​​.00 рейсом саудовского национального авиаперевозчика Saudi Arabian Airlines из аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле. Ранее представитель турецкого МИД Хами Аксой подтвердил Утейби покинул страну. Турецкий дипломат отметил, что генконсул покинул страну по своему желанию — министерство не требовало от него этого.

Обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги, по словам его невесты, был приглашен в генконсульство для оформления документов. Сама она ждала жениха на улице, так как внутрь ее не пустили. Спустя пять часов вышел сотрудник дипмиссии и заявил, что ждать не нужно, поскольку «Хашогги ушел».

Власти Саудовской Аравии утверждают, что Хашогги исчез уже после того, как ушел. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Эр-Рияд должна доказать непричастность к исчезновению журналиста. Турция получила разрешение на осмотр здания дипмиссии. Позднее турецкие СМИ сообщали, что при первом осмотре саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания. Кроме того, они использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови. Осмотр продолжался более девяти часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили улики, указывающие на убийство журналиста-оппозиционера.