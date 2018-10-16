Родные девочки, пострадавшей при падении лесов с арки Главного штаба, просят о помощи

Семья 15-летней Дианы из петербургского поселка Шушары, которая пострадала при падения временной конструкции с арки Главного штаба в конце августа, сообщила о том, что так и не получила обещанную помощь.

Как пишет «Петербургский дневник», об этом родственники Дианы рассказали в группе Шушар «ВКонтакте». Тогда под завалами оказались двое мужчин и она. Самые тяжелые травмы достались именно подростку — школьнице, которая подрабатывала живой скульптурой в том месте.

Из-за перелома позвоночника и ушиба спинного мозга Диана оказалась прикована к постели. Ее маме, работающей уборщицей, не по силам полноценный уход за больной дочерью. Диана нуждается в том, чтобы ее регулярно отвозили в Колпино, где расположено ближайшее медучреждение, где она получает лечение. Ей требуются средства для лежачих больных, а также, по словам матери, такие мелочи, как, например, конфеты, «Чудо» и прочее, что могло бы хоть как-то скрасить тяготы девочки, которая борется за то, чтобы встать на ноги. Последнего, кстати, медики уверено не гарантируют, настолько тяжелой оказалась травма. Еще ей требуется сиделка, что обойдется в 20 тысяч рублей ежемесячно. Сбор родные Дианы откроют 17 октября.

Девочка уже перенесла несколько операций. Новая запланирована на начало следующего года.