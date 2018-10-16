Помощник депутата ГД РФ возглавил «Газпром теплоэнерго Казань»

Помощник депутата Государственной думы России Ильдар Галимов стал генеральным директором «Газпром теплоэнерго Казань».

Об этом во вторник сообщает «Реальное время». Отмечается, что на официальном сайте «Газпром теплоэнерго Казань» он указан в качестве гендиректора.

«Газпром теплоэнерго Казань» производит и поставляет горячую и хозяйственно-питьевую воду. Кроме того, предприятие занимается эксплуатацией коммунальных сетей в РТ и Поволжском регионе.

Галимов с 2012 года работал на посту генерального директора ООО «Проектно-консалтинговая фирма Терра». С 2015 года получил назначение на должность директора по развитию и работе с органами власти ООО «Газпром теплоэнерго Казань».