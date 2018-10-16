Мы в соц.сетях:
Депутат предложил обязать чиновников отчитываться об операциях с биткоинами

Депутат предложил обязать чиновников отчитываться об операциях с биткоинами

 Эдуард Лимонов попал в больницу

Эдуард Лимонов попал в больницу
Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

 СБУ подозревает замглавы внешней разведки Сергея Семочко в госизмене

СБУ подозревает замглавы внешней разведки Сергея Семочко в госизмене
Помощник госсекретаря США посетит Украину для обсуждения борьбы с коррупцией

Помощник госсекретаря США посетит Украину для обсуждения борьбы с коррупцией

 Помпео рассказал об итогах обсуждения дела Хашогги с саудовским королем

Помпео рассказал об итогах обсуждения дела Хашогги с саудовским королем
Депутат предложил обязать чиновников отчитываться об операциях с биткоинами

Депутат предложил обязать чиновников отчитываться об операциях с биткоинами

 Эдуард Лимонов попал в больницу

Эдуард Лимонов попал в больницу
Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

 СБУ подозревает замглавы внешней разведки Сергея Семочко в госизмене

СБУ подозревает замглавы внешней разведки Сергея Семочко в госизмене
Помощник госсекретаря США посетит Украину для обсуждения борьбы с коррупцией

Помощник госсекретаря США посетит Украину для обсуждения борьбы с коррупцией

 Помпео рассказал об итогах обсуждения дела Хашогги с саудовским королем

Помпео рассказал об итогах обсуждения дела Хашогги с саудовским королем
19:58   16 Октября 2018
Россия

Футболисту Мамаеву предъявили первое обвинение

Футболисту Мамаеву предъявили первое обвинение

Полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву предъявили первое обвинение по статье 116 Уголовного кодекса РФ («Побои»).

Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что речь идет об избиении водителя ведущей «Первого канала» на улице в центре Москвы у отеля «Пекин». При этом следственные органы в настоящее время изучают видеозапись, которая была сделана в «Кофемании». Пока не ясно, будет ли решаться вопрос о предъявлении обвинений по второму эпизоду.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин после двух драк в центре российской столицы находятся под арестов в СИЗО. Молодые люди извиняются за свое поведение и готовы компенсировать ущерб пострадавшим.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#мамаев #кокорин #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...