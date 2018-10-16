Футболисту Мамаеву предъявили первое обвинение

Полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву предъявили первое обвинение по статье 116 Уголовного кодекса РФ («Побои»).

Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что речь идет об избиении водителя ведущей «Первого канала» на улице в центре Москвы у отеля «Пекин». При этом следственные органы в настоящее время изучают видеозапись, которая была сделана в «Кофемании». Пока не ясно, будет ли решаться вопрос о предъявлении обвинений по второму эпизоду.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин после двух драк в центре российской столицы находятся под арестов в СИЗО. Молодые люди извиняются за свое поведение и готовы компенсировать ущерб пострадавшим.