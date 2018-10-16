Американский военный скончался в результате крушения Су-27 в Винницкой области

В результате падения самолета Су-27 в Винницкой области погибло два пилота, среди которых был военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины во вторник.

После крушения теля двух пилотов обнаружили на земле. Второй из погибших служил в ВСУ, отмечает украинский Генштаб. Авиакатастрофа произошла в ходе учений «Чистое небо — 2018», в которых участвуют военные из ряда стран НАТО. Су-27 выполнял учебно-боевой полет, однако точной причины крушения пока не сообщается.