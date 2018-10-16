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Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

 СБУ подозревает замглавы внешней разведки Сергея Семочко в госизмене

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19:38   16 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Американский военный скончался в результате крушения Су-27 в Винницкой области

Американский военный скончался в результате крушения Су-27 в Винницкой области

В результате падения самолета Су-27 в Винницкой области погибло два пилота, среди которых был военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины во вторник.

После крушения теля двух пилотов обнаружили на земле. Второй из погибших служил в ВСУ, отмечает украинский Генштаб. Авиакатастрофа произошла в ходе учений «Чистое небо — 2018», в которых участвуют военные из ряда стран НАТО. Су-27 выполнял учебно-боевой полет, однако точной причины крушения пока не сообщается.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #нато #авиакатастрофа #су-27

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