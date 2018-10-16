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19:29   16 Октября 2018
Россия

Суд арестовал бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро»

Суд арестовал бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро»

Мещанский суд Москвы санкционировал арест бывшего арбитражного управляющего авиакомпании «Трансаэро» Михаила Котова за растрату одного миллиарда рублей компании. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котова.

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 декабря.

Котову вменяется растрата в особо крупном размере (статья 160 УК РФ, часть 4) и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (статья 201 УК РФ, часть 2).

Преступные действия Котова, по версии следствия, заключаются в бездействии, что повлекло растрату имущества перевозчика на сумму более, чем один миллиард рублей. Также следствие полагает, что он сфальсифицировал ряд документов для того, чтобы скрыть корыстные действия, совершенные вместе с экс-гендиректором авиакомпании Александром Бурдиным.

Бурдин был заочно арестован в августе по обвинению в невыплате зарплаты сотрудникам и растрате.

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Автор: Вячеслав Каширин
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