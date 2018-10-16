Суд арестовал бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро»

Мещанский суд Москвы санкционировал арест бывшего арбитражного управляющего авиакомпании «Трансаэро» Михаила Котова за растрату одного миллиарда рублей компании. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котова.

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 декабря.

Котову вменяется растрата в особо крупном размере (статья 160 УК РФ, часть 4) и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (статья 201 УК РФ, часть 2).

Преступные действия Котова, по версии следствия, заключаются в бездействии, что повлекло растрату имущества перевозчика на сумму более, чем один миллиард рублей. Также следствие полагает, что он сфальсифицировал ряд документов для того, чтобы скрыть корыстные действия, совершенные вместе с экс-гендиректором авиакомпании Александром Бурдиным.

Бурдин был заочно арестован в августе по обвинению в невыплате зарплаты сотрудникам и растрате.