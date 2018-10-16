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Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

 СБУ подозревает замглавы внешней разведки Сергея Семочко в госизмене

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19:21   16 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 16 октября, заявил, что покидает пост, чтобы распустить Национальное Собрание и провести внеочередные парламентские выборы.

Пашинян заявлял, что досрочные выборы в парламент состоятся девятого или десятого декабря. По его словам, момент волнительный.  Армения подытоживает этап революции и вступает в новый этап. 

Пашинян поблагодарил людей за поддержку и извинился, если кого-то разочаровал или не оправдал доверия. Армянский политик пожелал удачи политическими силам на предстоящих парламентских выборах. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#премьер-министр #армения #общество #пашинян

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