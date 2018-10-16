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19:08   16 Октября 2018
Россия

Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

Губернатор Калининградской области рассказал о релокации специалистов в регионе. По его словам, швейцарская компания АВВ принимает участие в программе, благодаря которой штат компании в области будет укомплектован 400 инженерами.

Как сообщил «Русский запад», губернатор рассказал об этом в рамках делового завтрака Консультативного совета по иностранным инвестициям, который прошел в Москве в понедельник. По его словам, в мае 2018 года в рамках ПМЭФ было подписано соглашение между правительством Калининградской области и швейцарской компанией АВВ о создании инжинирингового центра.

Тогда стороны условились, что в течение года АВВ укомплектует штат центра 50 специалистами, а в течение двух — увеличит до 100 человек. Теперь же Алиханов заявил о 400 инженерах, которые будут обслуживать интересы бизнеса компании в РФ, страна ЕС и СНГ.

«Мы вместе с ABB и другими IT-резидентами разработали программу релокации специалистов. По программе мы будем помогать оплачивать расходы на переезд сотрудников компаний, которые создают рабочие места в области», - рассказал губернатор.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #алиханов #калиниградская область #авв

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