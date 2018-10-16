Беглов впервые встретился с ветеранами и блокадниками в качестве врио губернатора

В петербургском Доме ветеранов врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел первую с момента назначения встречу с активом общественных организаций ветеранов и блокадников.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Издание отметило, что перед встречей многие участники вспоминали, что были знакомы с Бегловым и ранее. Им приходилось общаться, когда он занимал пост полномочного представителя президента в СЗФО.

Поприветствовав ветеранов, Беглов признался, что ему всегда приятно общаться с ветеранами. Он рассказал, что его отец-фронтовик 1908 года рождения прошел все войны.

«Вы являетесь нашей боевой единицей, как крейсер «Аврора». Поэтому на вас все равняются», — сказал врио губернатора.

Образное сравнение политика присутствующим понравилось, ветераны и блокадники ответили ему аплодисментами.

В ходе встречи Беглов обозначил темы для обсуждения. Прежде всего, это подготовка к празднованию 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. По словам политика, к этому мероприятию готовится специальный знак, который вручат каждому ветерану.

Также речь шла о подготовке к зиме. Беглов в связи с этим обратился к залу, попросив ветеранов и блокадников смелее доводить до его сведения о возникающих проблемах, активнее вносить предложения.