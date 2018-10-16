Мы в соц.сетях:
Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

 Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова

Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова
Украинский СУ-27 разбился во время учений

Украинский СУ-27 разбился во время учений

 Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать

Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать
Первый глава МИД Латвии: «От моей страны остался только флаг, гимн и место на карте»

Первый глава МИД Латвии: «От моей страны остался только флаг, гимн и место на карте»

 Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги

Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги
Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

 Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова

Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова
Украинский СУ-27 разбился во время учений

Украинский СУ-27 разбился во время учений

 Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать

Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать
Первый глава МИД Латвии: «От моей страны остался только флаг, гимн и место на карте»

Первый глава МИД Латвии: «От моей страны остался только флаг, гимн и место на карте»

 Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги

Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги
18:37   16 Октября 2018
Россия

Беглов впервые встретился с ветеранами и блокадниками в качестве врио губернатора

Беглов впервые встретился с ветеранами и блокадниками в качестве врио губернатора

В петербургском Доме ветеранов врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел первую с момента назначения встречу с активом общественных организаций ветеранов и блокадников.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Издание отметило, что перед встречей многие участники вспоминали, что были знакомы с Бегловым и ранее. Им приходилось общаться, когда он занимал пост полномочного представителя президента в СЗФО.

Поприветствовав ветеранов, Беглов признался, что ему всегда приятно общаться с ветеранами. Он рассказал, что его отец-фронтовик 1908 года рождения прошел все войны.

«Вы являетесь нашей боевой единицей, как крейсер «Аврора». Поэтому на вас все равняются», — сказал врио губернатора.

Образное сравнение политика присутствующим понравилось, ветераны и блокадники ответили ему аплодисментами.

В ходе встречи Беглов обозначил темы для обсуждения. Прежде всего, это подготовка к празднованию 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. По словам политика, к этому мероприятию готовится специальный знак, который вручат каждому ветерану.

Также речь шла о подготовке к зиме. Беглов в связи с этим обратился к залу, попросив ветеранов и блокадников смелее доводить до его сведения о возникающих проблемах, активнее вносить предложения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #петербург #ветераны #общество #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...