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18:56   16 Октября 2018
Россия

Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова

Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов находится в медицинской части ИК-8, а не в реанимации, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, сообщения о нахождении Сенцова в реанимации не соответствуют действительности.

Татьяна Москалькова позвонила начальнику ГУФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, который подтвердил, что за Сенцовым наблюдают врачи и в госпитализации в реанимационное отделение он не нуждается. Украинский режиссер соблюдает рекомендованное врачами-специалистами лечение и принимает пищу согласно рациону.

«Информацию о якобы нахождении в реанимации распространила его сестра по неизвестным причинам», — добавила Москалькова.

Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ сказала в интервью Федеральному агентству новостей, что адвокат Сенцова также не подтвердил информацию о его нахождении в реанимации. 

«Так что это фейк»,  — подчеркнула Москалькова.

Российский омбудсмен отметила, что нагнетающие вещи, связанные со здоровьем Сенцова, постоянно появляются. Мать и сестра пишут, что у Олега якобы отказали руки и ноги, поэтому он прикован к посетили. 

«Опять выясняю  — оказывается, это неправда»,  — резюмировала Москалькова.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #москалькова #общество #сенцов

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