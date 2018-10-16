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Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги
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 Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги

Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги
18:12   16 Октября 2018
Весь мир

Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги

Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги

Независимые эксперты ООН по вопросам прав человека предложили создать чрезвычайную независимую международную группу для расследования исчезновения и возможного убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщается на сайте организации.

Также они заявили, что Совет безопасности ООН должен санкционировать немедленное расследование инцидента 2 октября, когда журналист вошел в генсконсульство Саудовской Аравии и больше уже не вышел из здания.

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Автор: Вячеслав Каширин
#оон #политика #весь мир #хашогги

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