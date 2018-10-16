Независимые эксперты ООН по вопросам прав человека предложили создать чрезвычайную независимую международную группу для расследования исчезновения и возможного убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщается на сайте организации.

Независимые эксперты ООН по вопросам прав человека предлагают создать чрезвычайную независимую международную группу для расследования исчезновения и возможного убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Они также считают, что Совбез ООН должен санкционировать немедленное расследование pic.twitter.com/yl8B4Nmrer — ООН (@UnitedNationsRU) October 16, 2018

Также они заявили, что Совет безопасности ООН должен санкционировать немедленное расследование инцидента 2 октября, когда журналист вошел в генсконсульство Саудовской Аравии и больше уже не вышел из здания.