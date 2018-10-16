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Украинский СУ-27 разбился во время учений

Украинский СУ-27 разбился во время учений

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18:18   16 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Украинский СУ-27 разбился во время учений

Украинский СУ-27 разбился во время учений

Сверхзвуковой учебно-боевой истребитель Су-27УБ воздушных сил Украины разбился в Хмельницком районе Винницкой области во вторник, 16 октября, около пяти часов вечера по местному времени, сообщило украинское министерство обороны.

По информации МО Украины, Су-27УБ разбился в районе села Уланов, которое расположено между населенными пунктами Бердичев и Хмельник, во время учебно-боевого полета. Информации о жертвах и пострадавших нет. К месту случившегося направили поисково-спасательные группы, передает управление по связям с общественностью украинских ВС.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #учения #общество #су-27

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