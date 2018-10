Первый глава МИД Латвии: «От моей страны остался только флаг, гимн и место на карте»

Янис Юрканс рассказал «Политике Сегодня» о последствиях встречи с Владимиром Путиным, русских танках, которые НАТО ждет в Прибалтике, и шпротах, которые никому не нужны в ЕС.

Внешнеполитическое ведомство Латвии Янис Юрканс возглавлял, когда СССР распался. И тем самым стал последним министром иностранных дел Латвийской ССР, и первым - в истории современной республики. Пост покинул в 1992-ом, не согласившись с законом о гражданстве и территориальными претензиями Латвии на часть Псковской области, но остался в политике, избравшись в Сейм. Сейчас на пенсии, как говорит сам. А его взгляды в стране представляет партия «Согласие», неделю назад одержавшая победу на выборах в Сейм.

- Я всегда болел за эту партию. Но, к сожалению, сейчас в Латвии стоит правая погода. Во время предвыборной кампании «Согласие» обзывали чуть ли не врагом Латвии, волосатой рукой Москвы. Сейчас у «Согласия» 23 мандата, у остальных в два раза меньше. Но ситуация такая, что много мелких партий, они не договорятся и будет парламентский кризис. Думаю, что через год будут новые выборы. Если только президент не попросит бывшего премьера ( Марис Кучинскис - прим. ред.) опять возглавить правительство.

- Чем объяснить высокий результат «Согласия»?

- У «Согласия» постоянный избиратель. В основном русскоязычный. Когда на улице правая погода, когда поднимается вопрос закрытия русских школ, вопросы языка, это мобилизует людей. Закономерная реакция на последние законы.

- Антироссийские настроения у руководства Латвии не секрет. А у рядовых латышей?

- Среднестатистический избиратель читает прессу, интернет. Там все время про Россию как про врага народа пишут. Пишут, что надо вооружаться. Наши союзники по НАТО, США выставляют Россию как злодея. Упоминают Грузию, Украину, не вникают в суть вопроса: кто развязал войну, какие были обстоятельства в Крыму? Поэтому да, люди живут со страхом: «Ты что поедешь туда? Ты не боишься?» Примитивно, но примитивизм бьет высоко.

- Вы не в первый раз в России. Как к вам относятся на родине, когда возвращаетесь?

- Когда я в 2002 году встречался с президентом Путиным, вернулся врагом народа. Как же так? Хотя президенты стран стояли в очереди, чтобы с Путиным повидаться. Люди не понимают, что даже если воспринимать Россию как злостного врага, ты должен знать врага лучше, чем своего союзника. Это вроде как логика. Но логикой никто себя не утруждает. Это поза. Натовские генералы воюют вчерашние войны. Даже если гипотетически Россия захочет оккупировать Латвию, не на танках же приедут. Есть совершенно другие способы парализовать жизнь: отключить электроэнергию, кибератака, гибридная война. Но когда дядя Сэм говорит, что ты должен покупать их старые танки, то мы слушаемся. Потому что боимся. Мы боимся оккупации России. Даже не понимаем, что мы - страна НАТО. Чтобы Россия пошла на войну со страной НАТО? Зачем? Где резон? Хорошо каким-то дядюшкам играть в войну, такая песочница.

- История с отравлением Скрипалей из этой же оперы?

- Запад не настроен на отношения с Россией. Ни в каких областях. Когда я услышал про этот цирк? Перед чемпионатом мира же все случилось? Кому это нужно? Если бы Путин хотел кого-то замочить ? Ну что-что, а Россия умеет это делать. А вся это возня.. Я даже не хочу по-русски выражаться.

- Какие возникают у вас сложности из-за поездок в Россию?

- Меня практически никуда не приглашают. Иногда я пишу что-нибудь в Facebook. Иногда публикую на местном портале. Я говорю, что в Латвии нет внешней политики. На все, что скажет дядя Сэм, мы ответим: «Есть сэр!». И будем выполнять. Мы настолько потеряли свою идентичность: валюты нет, внешней политики нет, обороны нет, бюджет составляем с согласия Евросоюза. Есть флаг, гимн и место на карте. А так очень мало нашей государственности. Евросоюз будет разваливаться. Медленно, но будет. Процесс уже пошел. С кем мы будем? Санкции. Мы обеими руками за санкции. Но свои шпроты мы не можем продать. Если Россия введет санкции в области транзита, мы будем визжать. Кому нужны наши консервы в Европе? Да никому. Молодежь это чувствует и уезжает. За 27 лет независимости Латвия потеряла одну треть населения. Это трагедия. Красивая страна, потенциал большой, но ситуация плачевная.

- Как по-вашему может разрешиться ситуация с санкциями?

- Если к власти придут люди, которые понимают, что моя страна важнее всего, можно будет идти против санкций. История показывает, что санкциями нигде ничего не добились. Против Кубы 70 лет санкций. И что? Куба исчезла? Тот же Иран. Надо выстраивать добрососедские отношения. Не против России, а с Россией.

- Вам не кажется, что в Европе начался процесс осознания своей самостоятельности государствами?

- Да. Но начался и опасный процесс национализма. Националисты поднимают готовы: America first, Germany first, а мы что? Latvia first? Мы не можем быть одни. Мы столько всего отдали, что надо быть с кем-то то. Нужны ли мы Германии? Будет ли при развале ЕС регионализация, объединятся ли страны Скандинавии? Не знаю. Но с такой политикой мы финнам точно не нужны.

- Есть ли желание побывать в Крыму?

- Я был в советское время. Помню Ялту 1988 года. Я пенсионер, мало езжу, но желание есть. Интересно бы было посмотреть, насколько все изменилось. То, что Крым присоединился к России, считаю правильно.