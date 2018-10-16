Васильева раскритиковала слова Грефа о «ненужности математических школ в России»

Российская наука особенно сильна, в частности, математическими школами. От них не нужно отказываться, а наоборот создавать новые. Об этом заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

Как передает корреспондент ИА «Политика сегодня», на заседании дискуссионного клуба «Валдай» она прокомментировала недавние слова главы Сбербанка Германа Грефа, выразившего мнение, что специальные математические школы «устарели». По его мнению, школы, где основной упор делается на один предмет, не нужны.

«У нас действуют центры фундаментальной подготовки по математике, — сказала министр. — Это Москва, Петербург, Екатеринбург , Пермь, Вятка. За последние 10 лет россияне занимали первые места в мировых олимпиадах по информатике и программированию. Равных нам нет. У нас есть Сергей Кукшин, который воспитал 80 чемпионов олимпиад . Он сказал, что российское образование — это нацбезопасность. По программе стратегии развития России у нас грандиозные планы. Планируется создание 15 математических центров».

Она также отметила, что следит, что пишет о российском образовании зарубежная периодика. По ее словам, особенно на Западе отмечают, что «русские хорошо готовят по литературе, искусству и математике».