Акушерку МККК убили в Нигерии

Международный комитет Красного Креста получил информацию о том, что боевики убили 24-летнюю акушерку Хавву Мохаммед Лиман в Нигерии. Девушку похитили 1 марта и содержали в заложниках семь месяцев.

Региональный директор МККК по Африке Патриция Данци сказала, что «известие о смерти Хаввы разрушило наши сердца». Международный комитет Красного Креста призывает похитителей проявить милосердие и прекратить бессмысленные убийства.

Боевики радикальной группировки «Боко Харам» (запрещена в РФ) 1 марта 2018 года напали на военный лагерь в городе Ранн на северо-востоке Нигерии и похитили трех сотрудниц МККК. В сентябре убили одну из трех заложниц, еще одна сотрудница центра, поддерживаемого ЮНИСЕФ, по-прежнему в плену.