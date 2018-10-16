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Украинский СУ-27 разбился во время учений

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17:55   16 Октября 2018
Весь мир

Акушерку МККК убили в Нигерии

Акушерку МККК убили в Нигерии

Международный комитет Красного Креста получил информацию о том, что боевики убили 24-летнюю акушерку Хавву Мохаммед Лиман в Нигерии. Девушку похитили 1 марта и содержали в заложниках семь месяцев. 

Региональный директор МККК по Африке Патриция Данци сказала, что «известие о смерти Хаввы разрушило наши сердца». Международный комитет Красного Креста призывает похитителей проявить милосердие и прекратить бессмысленные убийства. 

Боевики радикальной группировки «Боко Харам» (запрещена в РФ) 1 марта 2018 года напали на военный лагерь в городе Ранн на северо-востоке Нигерии и похитили трех сотрудниц МККК. В сентябре убили одну из трех заложниц, еще одна сотрудница центра, поддерживаемого ЮНИСЕФ, по-прежнему в плену.

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Автор: Анатолий Кубарев
#убийство #общество #весь мир #мккк

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