Верховный комиссар ООН по правам человека призвала власти Саудовской Аравии и Турции сообщить все, что им известно об исчезновении журналиста Джамаля Хашогги. Текст обращения опубликован в микроблоге ООН в Twitter.

Также комиссар, в связи с серьезностью ситуации, настаивает на немедленном снятии дипломатической неприкосновенности с консульских помещений Саудовской Аравии.

Верховный комиссар ООН по правам человека призвала Саудовскую Аравию и Турцию сообщить все, что им известно об исчезновении Джамаля Хашкаджи. В связи с серьезностью ситуации Комиссар также настаивает на немедленном снятии дипломатической неприкосновенности с консульских помещений https://t.co/sCW5sq8Td9 — ООН (@UnitedNationsRU) October 16, 2018

2 октября оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги вошел в генконсульство страны в Стамбуле и больше оттуда не выходил. Анкара заявляет, что у правоохранители имеют видео- и аудиодоказательства убийства Хашогги. Эр-Рияд отвергает обвинения.