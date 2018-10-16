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 Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги

Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги
17:51   16 Октября 2018
Весь мир

ООН призвала Эр-Рияд и Анкару раскрыть информацию об исчезновении Хашогги

ООН призвала Эр-Рияд и Анкару раскрыть информацию об исчезновении Хашогги

Верховный комиссар ООН по правам человека призвала власти Саудовской Аравии и Турции сообщить все, что им известно об исчезновении журналиста Джамаля Хашогги. Текст обращения опубликован в микроблоге ООН в Twitter.

Также комиссар, в связи с серьезностью ситуации, настаивает на немедленном снятии дипломатической неприкосновенности с консульских помещений Саудовской Аравии.

2 октября оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги вошел в генконсульство страны в Стамбуле и больше оттуда не выходил. Анкара заявляет, что у правоохранители имеют видео- и аудиодоказательства убийства Хашогги. Эр-Рияд отвергает обвинения.

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Автор: Вячеслав Каширин
#оон #политика #весь мир #хашогги

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