ООН призвала Эр-Рияд и Анкару раскрыть информацию об исчезновении Хашогги
Верховный комиссар ООН по правам человека призвала власти Саудовской Аравии и Турции сообщить все, что им известно об исчезновении журналиста Джамаля Хашогги. Текст обращения опубликован в микроблоге ООН в Twitter.
Также комиссар, в связи с серьезностью ситуации, настаивает на немедленном снятии дипломатической неприкосновенности с консульских помещений Саудовской Аравии.
2 октября оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги вошел в генконсульство страны в Стамбуле и больше оттуда не выходил. Анкара заявляет, что у правоохранители имеют видео- и аудиодоказательства убийства Хашогги. Эр-Рияд отвергает обвинения.