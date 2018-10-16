Первый список имен для аэропорта сформировали в Симферополе

Пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь» сообщила, что сформирован первый список для проекта «Великие имена» по переименованию аэропортов.

Дискуссия прошла на заседании Совета Общественной палаты Республики Крым. В список включили 10 деятелей: Екатерина II, Максимилиан Волошин, Павел Нахимов, Лев Голицын, Исмаил Гаспринский, Николай Пирогов, Иван Айвазовский, Антон Чехов, Дмитрий Менделеев и Александр Грин.

Генеральный директор аэропорта указал, что компания «всецело поддерживает инициативу». Он выразил надежду, что пассажиры также будут участвовать в голосовании. Он подчеркнул, что «Международный аэропорт Симферополь будет с гордостью носить имя», которое для него выберут россияне.

11 октября начались первые слушания для определения имен, которые в последствии будут предложены для голосования. Они будут проходить до 21 октября. С 22 по 28 октября пройдет составление лонг-листов, за имена можно будет голосовать или вписать свой вариант. Имена политиков новейшей истории, то есть последнего столетия, выбирать нельзя. До 7 ноября отберут лидеров, а окончательный выбор будет проводится с 8 по 30 ноября с помощью онлайн голосования. Результаты станут доступны 5 декабря. Согласно им, 45 крупнейших аэропортов страны получат новые имена в следующем году.