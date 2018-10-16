Полиция нашла доказательства убийства журналиста в консульстве в Стамбуле — AP

Турецкой полиции удалось обнаружить в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле доказательства убийства там журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на представителя властей Турции.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги вошел в генконсульство в Стамбуле 2 октября и больше оттуда не вышел. Турецкая сторона заявляет, что и правоохранителей имеются видео- и аудиодоказательства того, что Хашогги убит. Эр-Рияд отвергает обвинения. Саудовские власти дали разрешение Анкаре провести следственные действия в здании диппредставительства.