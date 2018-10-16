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17:21   16 Октября 2018
Россия

Заседание комиссии по определению границы между Ингушетией и Чечней состоится 17 октября

Заседание комиссии по определению границы между Ингушетией и Чечней состоится 17 октября

Полномочный представитель российского лидера в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин встретились с представителями общественности Ингушетии во вторник, 16 октября.

По итогам встречи договорились провести в среду, 17 октября, в Магасе заседание комиссии, чтобы определить границы между Ингушетией и Чечней под председательством главы республики Юнус-Бека Евкурова. Комиссия разработает нормативные акты, в том числе намеченных к реализации до конца 2018 года.

В заседании комиссии Ингушетии и органов государственной власти Чечни по вопросу определения границы между республиками поучаствуют члены оргкомитета проходящего в регионе митинга. Заседание начнется в 11:00 часов утра по местному времени в Большом зале администрации главы Ингушетии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#чечня #ингушетия #ярин #матовников

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