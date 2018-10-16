ВС отклонил жалобу Siemens на решения судов по спору о крымских турбинах

Верховный суд России отказался передать на рассмотрение коллегии судей ВС РФ кассационную жалобу немецкого концерна Siemens AG на решения судов по иску к «Технопромэкспорту».

Об этом свидетельствует картотека арбитражных дел.

Simens подал жалобу в Верховный Суд в конце августа. Она связана с отказами нижестоящих судов в удовлетворении иска концерна к структурам Ростеха ОАО и ООО «Технопромэкспорт» о признании недействительными договоров на поставку газовых турбин, а также возврате этого оборудования.

«Технопромэкспорт» строит в Крыму две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт каждая. Они расположатся в Севастополе и Симферополе. Компания намеревалась закупить турбины производства Siemens, однако в 2016 году корпорация блокировала поставки из-за санкций Евросоюза. Позднее Ростех объявил, что нашел другого поставщика и закупит турбины со вторичного рынка. Siemens организовал расследование и заявил, что на полуостров поставили турбины его производства.