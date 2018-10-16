Матвиенко пополнит ряды наставников в конкурсе «Лидеры России»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла решение стать наставником в конкурсе «Лидеры России». Об этом она сообщила журналистам во вторник.

Сенатор рассказала, что в свое время и сама участвовала в подобном американо-советском проекте. Тогда ей довелось пожить в семье сенатора. Теперь же политик решила сама стать наставником, поделиться с перспективными молодыми людьми накопленным политическим опытом. Она пообещала приложить все усилия, чтобы молодые люди, которые выберут ее наставником, «действительно стали лучшими».

Спикер Совфеда отметила, что всегда с интересом следила за этим конкурсом и считает его одним из самых удачных проектов, призванных открывать возможности талантливой молодежи, помочь им реализовать свой потенциал.

«Этот конкурс создает реальные социальные лифты, механизмы карьерного роста для молодых людей и дает им возможность участвовать в реальной жизни, в реальной работе», — сказала политик.

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей». Конкурс призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал осенью 2017 года и продолжался по февраль 2018 года. Из около 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были выявлены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения. Двое из них стали губернаторами, трое — заместителями глав федеральных министров.

На пресс-конференции многие спикеры, например первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, говорили о желании видеть на конкурсе больше участниц-женщин. Однако, по мнению председателя экспертного совета конкурса Павла Безручко, вводить какие-либо квоты в связи с этим означало бы «убить сам принцип конкурса», заключающийся в том, что все участники находятся в равных условиях.