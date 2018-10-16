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17:12   16 Октября 2018
Россия

Влияние ЧМ-2018 на российскую экономику оценено в 952 миллиарда рублей

Влияние ЧМ-2018 на российскую экономику оценено в 952 миллиарда рублей

Организационный комитет чемпионата мира по футболу опубликовал окончательную версию исследования влияния мундиаля на российскую экономику. Предоставленные цифры полностью совпали с прогнозами правительства, которые были сделаны перед чемпионатом.

Об этом сообщает «360». Суммарное влияние оценили в 952 миллиарда рублей, что составляет около одного процента от ВВП страны. В документе отмечено, что большее количество инвестиций было направлено на сферы транспорта, ЖКХ и социальную инфраструктуру. Развитие направлений может привести к приросту ВВП до 210 миллиардов рублей.

Влияние на ВВП в России выше, чем был в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее. Показатель очень близок к результату Японии.

Результат заметно повлиял на регионы-организаторы. В большинстве областей вклад составил от двух до шести процентов ВРП в год. В Калининградской области отмечен самый высокий уровень — 20 процентов ВРП в год.

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Автор: Олег Королев
#футбол #ввп #чм-2018

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