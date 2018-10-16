Мы в соц.сетях:
Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

 Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова

Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова
Украинский СУ-27 разбился во время учений

Украинский СУ-27 разбился во время учений

 Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать

Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать
Первый глава МИД Латвии: «От моей страны остался только флаг, гимн и место на карте»

Первый глава МИД Латвии: «От моей страны остался только флаг, гимн и место на карте»

 Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги

Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги
Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

 Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова

Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова
Украинский СУ-27 разбился во время учений

Украинский СУ-27 разбился во время учений

 Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать

Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать
Первый глава МИД Латвии: «От моей страны остался только флаг, гимн и место на карте»

Первый глава МИД Латвии: «От моей страны остался только флаг, гимн и место на карте»

 Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги

Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги
16:34   16 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать

Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать

Квартиры-студии станут мощной мотивацией для военных оставаться в армии, уверен президент Украины Петр Порошенко.

В Twitter украинский лидер написал, что Киев в настоящее время реализует сразу несколько проектов. В частности, началось строительство четырехэтажных домов с квартирами-студиями для сержантского состава. Порошенко не сомневается, что этого более чем достаточно, чтобы мотивировать солдат продолжать воевать.

Он также призвал министра обороны Украины и парламентариев решить вопрос о нехватке жилья для военнослужащих. Президент подчеркнул, что считает ненормальной ситуацию, когда всего 5-10% солдат, нуждающихся в жилье, получают его.

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#порошенко #украина #армия #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...