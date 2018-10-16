Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать

Квартиры-студии станут мощной мотивацией для военных оставаться в армии, уверен президент Украины Петр Порошенко.

В Twitter украинский лидер написал, что Киев в настоящее время реализует сразу несколько проектов. В частности, началось строительство четырехэтажных домов с квартирами-студиями для сержантского состава. Порошенко не сомневается, что этого более чем достаточно, чтобы мотивировать солдат продолжать воевать.

Ми маємо проекти, і також почато зведення 4-поверхових будинків для сержантського складу з квартирами-студіями. Це стане потужною мотивацією для військових залишатися в армії, служити і захищати Батьківщину. — Петро Порошенко (@poroshenko) October 16, 2018

Он также призвал министра обороны Украины и парламентариев решить вопрос о нехватке жилья для военнослужащих. Президент подчеркнул, что считает ненормальной ситуацию, когда всего 5-10% солдат, нуждающихся в жилье, получают его.