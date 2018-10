Вашингтон перестанет помогать Гондурасу, если караван мигрантов доберется до США

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон настоятельно порекомендовал президенту Гондураса Хуану Эрнандесу разобраться с потоком мигрантов, который движется в направлении США.

По его словам, если гондурасский лидер не остановит поток мигрантов, движущийся в США, и не вернет людей обратно в страну, тогда Вашингтон перестанет помогать Гондурасу, в том числе деньгами.

The United States has strongly informed the President of Honduras that if the large Caravan of people heading to the U.S. is not stopped and brought back to Honduras, no more money or aid will be given to Honduras, effective immediately!