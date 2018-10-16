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16:43   16 Октября 2018
Весь мир

Вашингтон перестанет помогать Гондурасу, если караван мигрантов доберется до США

Вашингтон перестанет помогать Гондурасу, если караван мигрантов доберется до США

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон настоятельно порекомендовал президенту Гондураса Хуану Эрнандесу разобраться с потоком мигрантов, который движется в направлении США.

По его словам, если гондурасский лидер не остановит поток мигрантов, движущийся в США, и не вернет людей обратно в страну, тогда Вашингтон перестанет помогать Гондурасу, в том числе деньгами.

 

Мигранты собираются в городе Сан-Педро-Сула на севере Гондураса, чтобы дойти пешком или доехать до США. Участники марша считают, что большую группу людей не ограбят и не изобьют. Информацию о массовой миграции распространили СМИ. Некоторые мигранты запросят статус беженца в Мексике, в то время как другие – обратятся за американской визой. Некоторые из тех, кто не получит визу, попытаются въехать в США нелегально.

«Семьи идут с младенцами на руках и малышами в колясках», — передает Associated Press.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #мигранты #трамп #гондурас

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