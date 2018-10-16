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 Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова

Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова
Украинский СУ-27 разбился во время учений

Украинский СУ-27 разбился во время учений

 Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать

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16:30   16 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Первые масштабные военные учения с момента провозлашения независимости прошли в Хорватии

Первые масштабные военные учения с момента провозлашения независимости прошли в Хорватии

В Хорватии прошли самые крупные с момента восстановления независимости военные учения «Велебит 18 — объединенная сила», в которых поучаствовало более пяти с половиной тысяч военнослужащих.

Военные маневры длились с 13 по 15 октября. Непрерывная работа в течении 72 часов проходила на 11 военных полигонах страны. Глава министерства обороны Хорватии Дамир Крстичевич указал, что учения продемонстрировали мощность армии, а также ее соответствие времени. Он отметил, что следующие масштабные маневры пройдут в 2021 году и будут приурочены к 30 годовщине ВС.

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Автор: Анна Манц
#учения #маневры #хорватия

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