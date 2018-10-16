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16:18   16 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Братское воинское захоронение красноармейцев в Риге откроют 17 октября

Братское воинское захоронение красноармейцев в Риге откроют 17 октября

Мемориал ранее закрыли на реконструкцию.

Посольство России в Латвии в Facebook указало, что находящееся на православном кладбище Торнякална братское захоронение красноармейцев, погибших в ходе Великой Отечественной войны, откроют в четверг, 17 октября. Торжественная церемония начнутся в 12:00 по местному времени (совпадает с московским).

Указывается, что мемориал реконструирован российским посольством за счет федерального бюджета. Участниками церемонии открытия захоронения станут посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов, сотрудники российской дипмиссии, представители Комитета братских кладбищ, а также члены латвийских общественных и поисковых организаций.

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Автор: Юлия Халус
#россия #латвия #общество #весь мир

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