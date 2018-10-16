Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил об этом в ходе заседания «Smart Country. Национальная стратегия» на форуме «Открытые инновации».

Премьер напомнил, что в России работает программа «Цифровая экономика», ставшая национальным проектом. Его стоимость — триллион рублей. Всего на развитие цифровых технологий выделено в два раза больше.

Правительство намерено серьезно увеличить количество специалистов в области «цифры». Их подготовкой занимаются вузы РФ. Количество должно вырасти с 48 до 120 тысяч человек. Срок — до 2024 года. На поддержку математиков и программистов также приготовлены деньги, подчеркнул Медведев.

Политик уверен, что в России больше людей с интересом относятся к технологическим инновациям, чем в Европе.