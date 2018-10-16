МИД РФ обсудил ситуацию вокруг КНДР со спецпредставителем США

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель Госдепа США по политике в отношении КНДР Стивен Биган провели в Москве консультации по ситуации вокруг Северной Кореи. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

В сообщении отмечается, что дипломаты дали высокую оценку усилиям вовлеченных в процесс урегулирования ситуации на корейском полуострове стран. Стороны договорились наращивать усилия для скорейшего политико-дипломатического решения всех проблем корейского полуострова, в том числе ядерной.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын приглашен в Россию. Дата саммита российского и северо-корейского лидеров будет согласована по дипломатическим каналам.