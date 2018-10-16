Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос проанализировал небоевые потери ВСУ с начала вооруженного конфликта в Донбассе и столкнулся с «ужасной статистикой». По его словам, с 2014 по 2018 года почти 900 украинских военных либо самостоятельно свели счеты с жизнью, либо стали жертвами умышленных убийств.

«Это ужасные потери», — подчеркнул Матиос.

Украинский прокурор объяснил, что человеческая психика не справляется с последствиями войны. Военные сталкиваются с предпосылками, которые приводят к разбалансировке восприятия действительности и реальности. В стране почти 400 тысяч военных, но на всю армию официально есть лишь 300 психологов.

«Это мизер», — добавил Матиос.

Военная психиатрия и психология как инструмент преодоления посттравматических расстройств находится в «зачаточном состоянии», отметил Матиос. По его словам, военная прокуратура бесплатно обучает военных психологов. К семинарам привлекут иностранных специалистов.