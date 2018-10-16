Мы в соц.сетях:
Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

 Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова

Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова
Украинский СУ-27 разбился во время учений

Украинский СУ-27 разбился во время учений

 Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать

Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать
Первый глава МИД Латвии: «От моей страны остался только флаг, гимн и место на карте»

Первый глава МИД Латвии: «От моей страны остался только флаг, гимн и место на карте»

 Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги

Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги
Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

Компания ABB привезет 400 специалистов в свой центр в Калининградской области — Алиханов

 Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова

Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова
Украинский СУ-27 разбился во время учений

Украинский СУ-27 разбился во время учений

 Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать

Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать
Первый глава МИД Латвии: «От моей страны остался только флаг, гимн и место на карте»

Первый глава МИД Латвии: «От моей страны остался только флаг, гимн и место на карте»

 Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги

Эксперты ООН предложили создать группу для расследования исчезновения Хашогги
16:14   16 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Украинский военный прокурор назвал небоевые потери ВСУ в Донбассе ужасными

Украинский военный прокурор назвал небоевые потери ВСУ в Донбассе ужасными

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос проанализировал небоевые потери ВСУ с начала вооруженного конфликта в Донбассе и столкнулся с «ужасной статистикой». По его словам, с 2014 по 2018 года почти 900 украинских военных либо самостоятельно свели счеты с жизнью, либо стали жертвами умышленных убийств.

«Это ужасные потери», — подчеркнул Матиос.

Украинский прокурор объяснил, что человеческая психика не справляется с последствиями войны. Военные сталкиваются с предпосылками, которые приводят к разбалансировке восприятия действительности и реальности. В стране почти 400 тысяч военных, но на всю армию официально есть лишь 300 психологов.

«Это мизер», — добавил Матиос. 

Военная психиатрия и психология как инструмент преодоления посттравматических расстройств находится в «зачаточном состоянии», отметил Матиос. По его словам, военная прокуратура бесплатно обучает военных психологов. К семинарам привлекут иностранных специалистов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#донбасс #украина #всу #военные

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...