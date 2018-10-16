Украинский военный прокурор назвал небоевые потери ВСУ в Донбассе ужасными
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос проанализировал небоевые потери ВСУ с начала вооруженного конфликта в Донбассе и столкнулся с «ужасной статистикой». По его словам, с 2014 по 2018 года почти 900 украинских военных либо самостоятельно свели счеты с жизнью, либо стали жертвами умышленных убийств.
«Это ужасные потери», — подчеркнул Матиос.
Украинский прокурор объяснил, что человеческая психика не справляется с последствиями войны. Военные сталкиваются с предпосылками, которые приводят к разбалансировке восприятия действительности и реальности. В стране почти 400 тысяч военных, но на всю армию официально есть лишь 300 психологов.
«Это мизер», — добавил Матиос.
Военная психиатрия и психология как инструмент преодоления посттравматических расстройств находится в «зачаточном состоянии», отметил Матиос. По его словам, военная прокуратура бесплатно обучает военных психологов. К семинарам привлекут иностранных специалистов.
Інтерв’ю. Телеканал 112 Україна. 16 жовтня 2018 року https://t.co/f8ocNLB93e pic.twitter.com/KVTzJacloH— Анатолій Матіос (@Matios_Anatolii) 16 октября 2018 г.