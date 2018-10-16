Плакат со свастикой появился на пикете в 74 годовщину освобождения Риги от нацистов

В Латвии 13 октября, в день 74 годовщины освобождения Риги от нацистских захватчиков, прошел пикет, в котором организаторы продемонстрировали плакат со свастикой.

Об этом сообщило Посольство России в Латвийской республики в Twitter.

13 октября с.г. в 74-ую годовщину освобождения Риги от нацистских захватчиков организаторы пикета у Посольства России в Латвии четко показали свою идеологическую заряженность, откровенно демонстрируя плакат со свастикой https://t.co/5YJj2qP49V#Посольство #Riga #Latvia — Посольство РФ в ЛР (@LV_RUSEMBAS) 16 октября 2018 г.

Российская сторона отметила, что пикеты обычно проходят незамеченными, однако откровенное выставление напоказ плаката с нацисткой символикой «четко показывает идеологическую заряженность». Посольство выразило мнение, что «видимо Латвии было бы лучше с нацистским режимом, Саласпилсским концлагерем и «борцами» за независимость из латышского легиона «Ваффен СС».