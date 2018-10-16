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16:04   16 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Плакат со свастикой появился на пикете в 74 годовщину освобождения Риги от нацистов

Плакат со свастикой появился на пикете в 74 годовщину освобождения Риги от нацистов

В Латвии 13 октября, в день 74 годовщины освобождения Риги от нацистских захватчиков, прошел пикет, в котором организаторы продемонстрировали плакат со свастикой.

Об этом сообщило Посольство России в Латвийской республики в Twitter.

 

Российская сторона отметила, что пикеты обычно проходят незамеченными, однако откровенное выставление напоказ плаката с нацисткой символикой «четко показывает идеологическую заряженность». Посольство выразило мнение, что «видимо Латвии было бы лучше с нацистским режимом, Саласпилсским концлагерем и «борцами» за независимость из латышского легиона «Ваффен СС».

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Автор: Анна Манц
#латвия #посольство #нацизм #пикет #свастика

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