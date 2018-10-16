Названный в предсмертной записке Рубина бизнесмен заявил, что его совесть чиста

Бизнесмен Владимир Тюренков, которого покончивший собой экс-владелец «Спорт-Экспресса» Иван Рубин упоминает в предсмертной записке, заявил, что не считает себя виновным и его совесть спокойна. Об этом рассказывает телеканал «360».

В разговоре с корреспондентом «360» он опроверг информацию о том, что якобы угрожал переломать Рубину ноги и пальцы, если тот не вернет долг. Также он рассказал о сумме долга, и на какие цели и на каких условиях одалживались деньги.

По словам Тюренкова, между ним и Рубиным был составлен нотариально заверенный договор займа. Срок погашения долга истек несколько месяцев назад. Бизнесмен подтвердил, что в предсмертной записке правильно указана сумма долга — около 70 тысяч евро. При этом он заверил, что не угрожал должнику.

Ранее Telegram-канал Mash обнародовал предсмертную записку экс-владельца «Спорт-Экспресса». Он написал, что просит винить в его смерти Тюренкова, которому он должен 70 860 евро, и который пригрозил сломать ноги и пальцы, если тот не вернет долг.

Как пояснил Тюренков, после истечения срока выплаты начались отсрочки, но в понедельник Рубин должен был встретиться с ним, чтобы вернуть деньги. Время встречи было назначено 16.30, при этом должник неоднократно подтверждал готовность по телефону. Однако затем Рубин перестал выходить на связь.

По словам бизнесмена, Рубин занимал у него деньги около года назад. Возвращал частями. До настоящего момента им было возвращено около 12 тысяч евро.

В разговоре с корреспондентом Тюрин предположил, что роковой поступок Рубин совершил на эмоциях. Вины за это бизнесмен не чувствует.

«Моя совесть абсолютно чиста, — заявил он. — Не было предпосылок к тому, что он покончит с собой. Допускаю, что в последнее время пьянствовал».

Ранее стало известно, что бывший руководитель «Спорт‐Экспресса» выпал из окна 16 этажа высотки на Осеннем бульваре.