Малый ракетный корабль «Буря» спустят на воду под Петербургом 23 октября

Начальник службы информации и общественных связей военно-морского флота РФ Игорь Дыгало сообщил, что во вторник, 23 октября, малый ракетный корабль проекта 22800 «Буря» спустят на воду на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области.

По его словам, 23 октября в 12:00 по местному времени малый ракетный корабль «Буря» спустят на воду на территории нового судостроительного комплекса «Пелла». В торжественной церемонии поучаствуют представители главного командования ВМФ РФ, петербургской администрации, судостроители и главы проектно-конструкторских организаций.

Помощник главнокомандующего ВМФ РФ по связям с общественностью и СМИ подчеркнул, что малые ракетные корабли проекта 22800 строят в соответствии с государственной программой военного кораблестроения, чтобы обновить надводную составляющую флота носителями высокоточного оружия.

По информации «Пеллы», в понедельник, 1 октября, в порту на южном берегу Невской губы Финского залива «Ломоносов» подняли Андреевский флаг на опытовом судне «Ладога» проекта 11982. Судно официально вошло в состав Балтийского флота.