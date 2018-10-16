АЗАПИ направила жалобу Роскомнадзору о размещении Яндексом ссылок на пиратские сайты

Ассоциация по защите авторских прав в интернете направила жалобу в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на Яндекс из-за того, что поисковик выдает ссылки на нелегальные сайты.

В АЗАПИ входят издательства «Эксмо-АСТ», «Азбука-Аттикус» и Alpina Digital. Они требуют оштрафовать компанию. Директор ассоциации Максим Рябыко указал, что необходимо совершить несколько переходов, чтобы оказаться на нелегальном сайте. Тогда алгоритм понимает, что пользователь не обнаружил искомого и выдает уже прямые ссылки на портал с пиратским контентом.

Согласно закону, штраф для юридических лиц за выдачу ссылок на заблокированные сайты начинается от полумиллиона и заканчиваются 700 тысяч рублей.

Федеральная служба указала, что не нашла нелегальные ссылки, в частности на RuTracker и «Либрусек» в поисковике. Однако продолжит следить за этим, так как «ситуация может меняться».