Директор «Артека»: Отношения Украины с РФ — позиция власти, а не народа
Глава детского лагеря «Артек» на Валдайском форуме рассказал, что отдыхать к ним ежегодно приезжают тысячи детей, в том числе с Украины.
Занятия с ними проводятся как на русском языке, так и на украинском. В лагере, по словам Каспржака, закладывается «фундамент международных отношений». Его сложно изменить обстоятельствами взрослых, уверен директор «Артека».
«Этот опыт сложно изменить обстоятельствами взрослых. Отношения Украины с Россией — позиция власти, не людей. По крайней мере, я ничего подобного не слышал ни от украинских родителей, ни от детей», — заявил Каспржак в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня».