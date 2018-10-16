Директор «Артека»: Отношения Украины с РФ — позиция власти, а не народа

Глава детского лагеря «Артек» на Валдайском форуме рассказал, что отдыхать к ним ежегодно приезжают тысячи детей, в том числе с Украины.

Занятия с ними проводятся как на русском языке, так и на украинском. В лагере, по словам Каспржака, закладывается «фундамент международных отношений». Его сложно изменить обстоятельствами взрослых, уверен директор «Артека».