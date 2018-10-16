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 Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова

Сенцова не переводили в реанимацию — Москалькова
Украинский СУ-27 разбился во время учений

Украинский СУ-27 разбился во время учений

 Порошенко пообещал квартиры-студии солдатам, которые продолжат воевать

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15:08   16 Октября 2018
Россия

Директор «Артека»: Отношения Украины с РФ — позиция власти, а не народа

Директор «Артека»: Отношения Украины с РФ — позиция власти, а не народа

Глава детского лагеря «Артек» на Валдайском форуме рассказал, что отдыхать к ним ежегодно приезжают тысячи детей, в том числе с Украины.

Занятия с ними проводятся как на русском языке, так и на украинском. В лагере, по словам Каспржака, закладывается «фундамент международных отношений». Его сложно изменить обстоятельствами взрослых, уверен директор «Артека».

«Этот опыт сложно изменить обстоятельствами взрослых. Отношения Украины с Россией  — позиция власти, не людей. По крайней мере, я ничего подобного не слышал ни от украинских  родителей, ни от детей», — заявил Каспржак в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня».

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Автор: Павел Никифоров
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