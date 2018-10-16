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15:12   16 Октября 2018
Россия

Совсем голову потеряли: в Госдуме возмущены комедией о блокаде Ленинграда

Совсем голову потеряли: в Госдуме возмущены комедией о блокаде Ленинграда

Член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ Вадим Манукян раскритиковал идею режиссера Алексея Красовского о создании черной комедии «Праздник» по мотивам блокады Ленинграда.

Об этом передает «News.ru». Эксперт выступил против идеи «показывать «элиту», которая заперлась у себя на даче и жрет, пока с голоду в блокаде Ленинграда вокруг все умирают». Он указал, что если хочется снять художественный фильм о блокаде, то это необходимо сделать «без издевки, без юмора». Манукян подчеркнул, что важно оставить трагедию для памяти будущим поколениям.

Режиссер заявил, что фильм о блокаде Ленинграда будет «местами чёрной, но чаще светлой и новогодней комедией». Так как студии отказались финансировать проект, деньги Красовской хочет собрать при помощи краудфандинга.

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Автор: Анна Манц
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