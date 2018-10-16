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15:06   16 Октября 2018
Россия

В РКК «Энергия» рассказали, что удалось спасти с аварийного «Союза»

В РКК «Энергия» рассказали, что удалось спасти с аварийного «Союза»

Все, что спустилось в корабле вместе с экипажем, спаслось в нормальном виде: мониторы, скафандры, контейнер с грузом для МКС, заявил руководитель НТЦ РКК «Энергия» Игорь Хамиц.

Его слова со встречи, посвященной системе аварийного спасения экипажа, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Тем не менее основная часть грузов размещается в бытовом отсеке. Тот в свою очередь упал с высоты, на которой произошло разделение. Хамиц усомнился, что серьезная техника уцелела. Точно известно, что 3D-принтер, находящийся в бытовом отсеке, спасти не удалось. Оттуда сохранились, может быть, только упаковки с салфетками, шутит эксперт.

Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла 11 октября во время старта с космодрома Байконур. На борту в этот момент находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Оба спаслись. Спускаемый аппарат с космонавтами приземлился в Казахстане.

В РКК «Энергия» рассказали, что удалось спасти с аварийного «Союза»

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Автор: Юлия Халус
#россия #космос #общество #союз

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